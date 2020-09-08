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OLHO VIVO

Quer se desvincular do plano de saúde atual? Fique atento às regras!

Ouça as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 10:05

Publicado em 

08 set 2020 às 10:05
Nesta edição do quadro "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque a seguinte situação: em determinado momento da vida, o usuário de um plano/seguro de saúde pode pretender finalizar a prestação do serviço junto a atual empresa ou migrar para um outro. Mas qual é o procedimento correto para se desvincular dessa prestação de serviço? Tardin explica que, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o consumidor que não deseja mais a continuidade do contrato de plano de saúde deve notificar a operadora de forma inequívoca, pois a simples interrupção do pagamento por 60 dias não gera o cancelamento automático do contrato, nem o desonera do pagamento das parcelas que vencerem após esse prazo. Confira a explicação completa!
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 3.37s - 08-09-20

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