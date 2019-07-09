Quem atrasa pagamento da prestação pode perder o imóvel?

O atraso no pagamento das prestações de um imóvel pode resultar na perda do mesmo? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente depois que o Brasil entrou em uma grave crise financeira e muitos capixabas perderam ao longo dos últimos anos o seu emprego.
No Olho Vivo desta terça-feira (09), o comentarista Luiz Gustavo Tardin responde a pergunta: quem atrasa a prestação da casa própria pode perder a propriedade? Existem saídas para o inadimplente não perder o imóvel?
- Imóvel comprado na planta
- Imóvel em construção
- Imóvel financiado no banco
- Imóvel financiado na construtora
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 09-07-19