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OLHO VIVO

Quem atrasa pagamento da prestação pode perder o imóvel?

Ouça as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tarden

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 11:17

Publicado em 

09 jul 2019 às 11:17
O atraso no pagamento das prestações de um imóvel pode resultar na perda do mesmo? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente depois que o Brasil entrou em uma grave crise financeira e muitos capixabas perderam ao longo dos últimos anos o seu emprego. 
No Olho Vivo desta terça-feira (09), o comentarista Luiz Gustavo Tardin responde a pergunta: quem atrasa a prestação da casa própria pode perder a propriedade? Existem saídas para o inadimplente não perder o imóvel?
 
- Imóvel comprado na planta
- Imóvel em construção
- Imóvel financiado no banco
- Imóvel financiado na construtora
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 09-07-19

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