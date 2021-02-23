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OLHO VIVO

Quase 400 pessoas trocam de operadora de telefone por dia no ES

Assunto para Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. Ouça!

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 10:17

Publicado em 

23 fev 2021 às 10:17
O assunto agora é operadora telefônica. A insatisfação dos consumidores com o serviço prestado e a oferta de planos mais atraentes leva quase 400 pessoas por dia a fazerem a portabilidade do número do telefone fixo ou móvel no Espírito Santo para outra operadora telefônica. De acordo com a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações, foram registradas 145.307 transferências numéricas em 2020 no Estado. Do total, 120 mil foram trocas de operadora de celular, o que corresponde a 82,6%. O restante se refere a trocas de operadoras de telefones fixos, com 25.294 portabilidades. Onde reclamar quando o serviço não é satisfatório? Assunto para Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. Ouça!
Olho Vivo - 23-02-21.mp3
 

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