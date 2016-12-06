Quais os seus direitos contratação de serviços adicionais em passagens aéreas?

No último final de semana um caso, mostrado em primeira mão pela Rádio CBN Vitória, chamou a atenção de todo o país: o erro provocado pela companhia aérea Gol fez com que uma criança de seis anos que viajava desacompanhada, do Rio de Janeiro para Vitória, fosse parar no aeroporto de Curitiba.

O menino comemoraria o aniversário do pai, mas a festa teve que ser adiada. Por quase uma hora, o pai da criança, o professor universitário Wanderson Romão, de 32 anos, ficou sem saber onde o filho estava. Pelo serviço de acompanhamento, o professor pagou uma taxa de R$ 100,00.A Gol Linhas Aéreas reconheceu o erro e pediu desculpas ao pai do menino.

O comentarista Luiz Gustavo Tardin. explica os direitos do consumidor durante a contratação de serviços adicionais em passagens aéreas.