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Quais os seus direitos contratação de serviços adicionais em passagens aéreas?

O comentarista Luiz Gustavo Tardin. explica os direitos do consumidor durante a contratação de serviços adicionais em passagens aéreas. Confira!

Publicado em 06 de Dezembro de 2016 às 12:34

Publicado em 

06 dez 2016 às 12:34
No último final de semana um caso, mostrado em primeira mão pela Rádio CBN Vitória, chamou a atenção de todo o país: o erro provocado pela companhia aérea Gol fez com que uma criança de seis anos que viajava desacompanhada, do Rio de Janeiro para Vitória, fosse parar no aeroporto de Curitiba.
O menino comemoraria o aniversário do pai, mas a festa teve que ser adiada. Por quase uma hora, o pai da criança, o professor universitário Wanderson Romão, de 32 anos, ficou sem saber onde o filho estava. Pelo serviço de acompanhamento, o professor pagou uma taxa de R$ 100,00.A Gol Linhas Aéreas reconheceu o erro e pediu desculpas ao pai do menino.
O comentarista Luiz Gustavo Tardin. explica os direitos do consumidor durante a contratação de serviços adicionais em passagens aéreas. 
Olho Vivo - Gustavo Tardin - 06-12-16

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