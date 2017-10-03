Problemas de condomínio podem levar à expulsão de moradores?

O condomínio pode expulsar morador do prédio por causar incômodo aos demais? O assunto é polêmico e o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-ES) decretou a expulsão de uma moradora de seu apartamento num condomínio de Jardim Camburi, em Vitória. Há queixas, entre alguns atos, de que a condômina, de 60 anos, praticava xingamentos e desrespeitava os moradores e funcionários. Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica a decisão da Justiça e sob quais condições moradores podem ser expulsos de seus condomínios.