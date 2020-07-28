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OLHO VIVO

Problemas com SAC durante a pandemia? Saiba o que fazer!

Ouça a edição desta terça-feira (28) do quadro Olho Vivo, com Luiz Gustavo Tardin!

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:35

Publicado em 

28 jul 2020 às 11:35
Problemas com serviços de atendimento ao consumidor aumentaram na pandemia Crédito: Pixabay
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin traz importantes orientações para você, consumidor, que tem enfrentado dificuldades para entrar em contato junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) das empresas em tempos de pandemia. Um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo apontou, por exemplo, que o volume de reclamações feitas por consumidores relatando dificuldade para acessar aos SAC's explodiu durante esse período de crise. Só em junho, as queixas cresceram 200% na comparação com o mesmo mês do ano assado, segundo levantamento feito pelo Reclame Aqui. Ouça as explicações do comentarista!
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 28-07-20

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