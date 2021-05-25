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Olho Vivo

Problemas com infiltrações em condomínios: o que fazer?

Quem explica é o nosso comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 10:13

Publicado em 

25 mai 2021 às 10:13
Na foto é possível ver a vista de um empreendimento imobiliário
Condomínio Crédito: Pixabay
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin continua a esclarecer as principais dúvidas dos ouvintes com relação aos assuntos de condomínio e convívio coletivo, direitos e deveres. Na última edição do quadro ele esclareceu, por exemplo, o que acontece quando os elevadores deixam de funcionar. O ouvinte Denis, agora, questiona: "Para casos de infiltração nas unidades, decorrentes de vícios construtivos, que já tiveram o reparo e não lograram êxito na resolução, como fica a situação?". O ouvinte Marconi também questiona: "Seguro não cobre esse tipo de dano?". Ouça as explicações do comentarista e evite dor de cabeça!
Olho Vivo - 25-05-21.mp3

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