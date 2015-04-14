Problemas com cobrança lideram queixas nos Procons

No quadro Olho Vivo desta terça-feira (14), o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre o principal problema enfrentado pelo consumidor no Brasil: as cobranças. As reclamações se referem à forma como ela é feita e se é genuína ou indevida.

Em 2014, mais de 844 mil pessoas recorreram aos orgãos de Defesa do Consumidor por conta desta situação. O fato representou 35,6% das motivações para as reclamações, seguido por problemas na oferta (17,7%) e vício ou má qualidade do produto ou serviço (15,6%). Os dados são do Boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), divulgado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça.