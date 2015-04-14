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Problemas com cobrança lideram queixas nos Procons

Em 2014, mais de 844 mil pessoas recorreram aos órgãos de Defesa do Consumidor para reclamar de contas indevidas

Publicado em 14 de Abril de 2015 às 14:10

Publicado em 

14 abr 2015 às 14:10
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (14), o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre o principal problema enfrentado pelo consumidor no Brasil: as cobranças. As reclamações se referem à forma como ela é feita e se é genuína ou indevida.
Em 2014, mais de 844 mil pessoas recorreram aos orgãos de Defesa do Consumidor por conta desta situação. O fato representou 35,6% das motivações para as reclamações, seguido por problemas na oferta (17,7%) e vício ou má qualidade do produto ou serviço (15,6%). Os dados são do Boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), divulgado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 14-04-15

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