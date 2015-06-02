Prefeitura é condenada em R$ 10 mil após pedestre tropeçar em calçada

O comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre uma decisão recente da Justiça que concedeu indenização a um morador de Vila Velha que sofreu um acidente por conta de desnivelamento em uma calçada da cidade. A prefeitura municipal foi condenada em R$ 10 mil. De acordo com informações do processo, ao sair para mais um dia de trabalho, o cidadão acabou caindo devido à diferença de nível da calçada, sofrendo graves escoriações, além de ter passado por momentos vexatórios, pois teve suas roupas rasgadas com o impacto da queda.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 02-06-15.