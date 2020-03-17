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Preços abusivos de máscaras e álcool em gel? Saiba como proceder

Ouça as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:42

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:42
Com a expansão do casos da Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus –, as medidas de proteção e cuidados pessoais têm elevado a procura por itens como máscara e álcool em gel pelo Brasil. Diante desse cenário, nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin nos traz explicações com relação ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de aumentos injustificados. Acompanhe como você, consumidor, deve proceder. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 2.28s - 17-03-20

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