Preços abusivos de máscaras e álcool em gel? Saiba como proceder

Com a expansão do casos da Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus –, as medidas de proteção e cuidados pessoais têm elevado a procura por itens como máscara e álcool em gel pelo Brasil. Diante desse cenário, nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin nos traz explicações com relação ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de aumentos injustificados. Acompanhe como você, consumidor, deve proceder. Confira!