Pessoa jurídica também é consumidora? O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que não haja desigualdade em relações de consumo. Portanto, pessoa física e pessoa jurídica possuem o mesmo direito. Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Gustavo Tardin explica, no entanto, que o CDC não protege casos de compra para quem não consome para necessidade privada. Ou seja, profissionais ou comerciantes só serão considerados consumidores se comprarem produtos para uso não profissional. Confira mais detalhes!