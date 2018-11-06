Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Pessoa jurídica também é consumidora?

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 14:45

Publicado em 

06 nov 2018 às 14:45
Pessoa jurídica também é consumidora? O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que não haja desigualdade em relações de consumo. Portanto, pessoa física e pessoa jurídica possuem o mesmo direito. Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Gustavo Tardin explica, no entanto, que o CDC não protege casos de compra para quem não consome para necessidade privada. Ou seja, profissionais ou comerciantes só serão considerados consumidores se comprarem produtos para uso não profissional. Confira mais detalhes!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 06-11-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados