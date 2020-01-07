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Partiu festa? Saiba quais são seus direitos em shows e eventos

Na alta temporada, aumenta o número de eventos culturais e musicais por todo o Espírito Santo

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 10:13

Publicado em 

07 jan 2020 às 10:13
Não é segredo para ninguém que o verão é marcado por festas! Na temporada, aumenta o número de shows e eventos espalhados por todo o Espírito Santo e também no Brasil. Por isso, é importante que os frequentadores saibam quais são seus direitos em acontecimentos do tipo. Nesta terça-feira (7), no Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin aponta quais são os direitos do consumidor em shows, as peças de teatro, as festas e os eventos de uma maneira geral. Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 07-01-20

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