Partiu festa? Saiba quais são seus direitos em shows e eventos

Não é segredo para ninguém que o verão é marcado por festas! Na temporada, aumenta o número de shows e eventos espalhados por todo o Espírito Santo e também no Brasil. Por isso, é importante que os frequentadores saibam quais são seus direitos em acontecimentos do tipo. Nesta terça-feira (7), no Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin aponta quais são os direitos do consumidor em shows, as peças de teatro, as festas e os eventos de uma maneira geral. Acompanhe!