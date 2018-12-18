Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Pacotes de viagens: os cuidados na hora da compra

Siga as dicas de nosso comentarista e boa viagem

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 11:35

Publicado em 

18 dez 2018 às 11:35
Nesta edição do quadro Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz as orientações para os ouvintes que já estão nos preparativos finais rumo às férias de final de ano e verão. O tema em destaque são os pacotes de viagem. Pacotes de viagem são associados à comodidade e conforto, pois incluem diversos serviços, como passagem aérea, translado e passeios, mas é preciso cautela para evitar dor de cabeça com propagandas enganosas, falsos contratos e os seus direitos em caso de cancelamento. Confira as orientações - e boa viagem!
Olho Vivo - 18-12-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados