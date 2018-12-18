Pacotes de viagens: os cuidados na hora da compra

Nesta edição do quadro Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz as orientações para os ouvintes que já estão nos preparativos finais rumo às férias de final de ano e verão. O tema em destaque são os pacotes de viagem. Pacotes de viagem são associados à comodidade e conforto, pois incluem diversos serviços, como passagem aérea, translado e passeios, mas é preciso cautela para evitar dor de cabeça com propagandas enganosas, falsos contratos e os seus direitos em caso de cancelamento. Confira as orientações - e boa viagem!