Os direitos do consumidor ao frequentar eventos "drive-in"

Com a pandemia do novo coronavírus, os chamados eventos "drive-in" viraram tendência! Desde o dia 25 de junho, está permitida no Espírito Santo a realização de sessões de cinema no formato drive-in – com pessoas assistindo a filmes em locais abertos, de dentro de seus carros. De lá pra cá, o governo do Estado também autorizou, no mesmo formato, shows, peças teatrais e demais tipos de apresentação cultural. A realização desses eventos, porém, está atrelada a uma série de normas para evitar a propagação do novo coronavírus. Mas não são só as recomendações sanitárias que requerem atenção. Os direitos do consumidor também devem estar em foco ao frequentar eventos drive-in. Esse é o assunto de Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo.