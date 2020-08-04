Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Os direitos do consumidor ao frequentar eventos "drive-in"

As dicas são do comentarista Luiz Gustavo Tarden

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 09:58

Publicado em 

04 ago 2020 às 09:58
Com a pandemia do novo coronavírus, os chamados eventos "drive-in" viraram tendência! Desde o dia 25 de junho, está permitida no Espírito Santo a realização de sessões de cinema no formato drive-in – com pessoas assistindo a filmes em locais abertos, de dentro de seus carros. De lá pra cá, o governo do Estado também autorizou, no mesmo formato, shows, peças teatrais e demais tipos de apresentação cultural. A realização desses eventos, porém, está atrelada a uma série de normas para evitar a propagação do novo coronavírus. Mas não são só as recomendações sanitárias que requerem atenção. Os direitos do consumidor também devem estar em foco ao frequentar eventos drive-in. Esse é o assunto de Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. 
Olho Vivo - 04-08-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados