Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Os 10 problemas que mais geram indenizações aos consumidores no país

Cobrança indevida nas contas de internet está no topo das reclamações! Confira

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 10:17

Publicado em 

20 abr 2021 às 10:17
Um levantamento apontou quais são os dez problemas que mais geram indenizações a consumidores e condenação de empresas no Brasil. A consultoria da startup Unicainstancia — especializada em mediação de conflitos — pesquisou os assuntos mais reclamados pelos clientes das empresas na Justiça e, assim, os temas que mais geram condenações e pagamento de indenização. Entre elas estão o CPF negativado indevidamente, cobranças irregulares de telefonia e cancelamento do serviço mesmo após a quitação do débito. Assunto para Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. O comentarista explica como proceder caso esteja enfrentando algum dos problemas em destaque no levantamento. Confira as explicações completas!
Olho Vivo - 20-04-21
DEZ PROBLEMAS QUE MAIS GERAM INDENIZAÇÕES AO CONSUMIDOR:
1. Cobrança indevida nas contas de internet
2. CPF negativado indevidamente
3. Cancelamento do serviço mesmo com o pagamento da fatura em dia
4. Bloqueio injustificado da linha telefônica do consumidor, mesmo com o pagamento da fatura em dia
5. Interrupção no acesso à internet por mais de 7 dias, gerando problemas para o trabalho e os estudos da família durante a pandemia
6. Compra em site de empresas com sede no Brasil, em que o produto não foi enviado ou o envio foi feito com meses injustificados de atraso
7. Cobranças comprovadamente indevidas na conta de luz
8. Consumidor pagou a dívida com a empresa, mas passados 5 dias úteis não teve o CPF excluído dos cadastros de negativados (Serasa, SPC etc)
9. Ao ser vítima de fraude bancária, consumidor tem dinheiro retirado da conta ou contrai dívidas, como empréstimos ou compras no cartão de crédito, sem sua anuência
10. Após cancelar um serviço, o cliente continua a ser cobrado ou a empresa se recusa a fazer o cancelamento.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados