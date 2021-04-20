Os 10 problemas que mais geram indenizações aos consumidores no país

Um levantamento apontou quais são os dez problemas que mais geram indenizações a consumidores e condenação de empresas no Brasil. A consultoria da startup Unicainstancia — especializada em mediação de conflitos — pesquisou os assuntos mais reclamados pelos clientes das empresas na Justiça e, assim, os temas que mais geram condenações e pagamento de indenização. Entre elas estão o CPF negativado indevidamente, cobranças irregulares de telefonia e cancelamento do serviço mesmo após a quitação do débito. Assunto para Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. O comentarista explica como proceder caso esteja enfrentando algum dos problemas em destaque no levantamento. Confira as explicações completas!

Your browser does not support the audio element. Olho Vivo - 20-04-21

DEZ PROBLEMAS QUE MAIS GERAM INDENIZAÇÕES AO CONSUMIDOR:

1. Cobrança indevida nas contas de internet

2. CPF negativado indevidamente

3. Cancelamento do serviço mesmo com o pagamento da fatura em dia

4. Bloqueio injustificado da linha telefônica do consumidor, mesmo com o pagamento da fatura em dia

5. Interrupção no acesso à internet por mais de 7 dias, gerando problemas para o trabalho e os estudos da família durante a pandemia

6. Compra em site de empresas com sede no Brasil, em que o produto não foi enviado ou o envio foi feito com meses injustificados de atraso

7. Cobranças comprovadamente indevidas na conta de luz

8. Consumidor pagou a dívida com a empresa, mas passados 5 dias úteis não teve o CPF excluído dos cadastros de negativados (Serasa, SPC etc)

9. Ao ser vítima de fraude bancária, consumidor tem dinheiro retirado da conta ou contrai dívidas, como empréstimos ou compras no cartão de crédito, sem sua anuência