Operadora trocou seu plano de telefonia e não lhe comunicou?

Consumidores têm enfrentado problemas com empresas de telefonia móvel que tentam justificar mudanças unilaterais nos planos pós-pago e controle. Sem que o cliente tenha pedido ou aceitado, as empresas têm alterado os contratos, deixando as contas mais caras. A maioria das pessoas só percebe que algo está errado meses depois. Mas, afinal, como o consumidor pode se proteger nesse tipo de situação? O que diz o Direito do Consumidor sobre o tema? Confira as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin.