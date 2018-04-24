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OLHO VIVO

Operadora trocou seu plano de telefonia e não lhe comunicou?

Saiba o que fazer com as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 11:08

Publicado em 

24 abr 2018 às 11:08
Consumidores têm enfrentado problemas com empresas de telefonia móvel que tentam justificar mudanças unilaterais nos planos pós-pago e controle. Sem que o cliente tenha pedido ou aceitado, as empresas têm alterado os contratos, deixando as contas mais caras. A maioria das pessoas só percebe que algo está errado meses depois. Mas, afinal, como o consumidor pode se proteger nesse tipo de situação? O que diz o Direito do Consumidor sobre o tema? Confira as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin.
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 24-04-18

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