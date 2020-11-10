Onda do day trade: os direitos do consumidor ao investir em fundos

O day trade, uma operação de compra e vendas de ações na Bolsa no mesmo dia, dobrou em 2020, segundo dados da B3. Mas é preciso tomar cuidado para não cair em golpes. Um deles - exposto na semana passada - envolve perdas de até R$ 30 milhões e pelo menos 300 brasileiros que investiram em um fundo de day trade. O day trader responsável pelo fundo, que também vendia cursos de investimentos, prometia 2% de ganhos ao mês - incompatíveis com o mercado. Ele desapareceu, levando o dinheiro, e apagou as redes sociais. Por isso, nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin explica quais são os direitos de investidores, como evitar cair em golpes e o que fazer caso isso aconteça. Acompanhe!