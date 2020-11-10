Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Onda do day trade: os direitos do consumidor ao investir em fundos

Ouça as orientações de Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 11:10

Publicado em 

10 nov 2020 às 11:10
O day trade, uma operação de compra e vendas de ações na Bolsa no mesmo dia, dobrou em 2020, segundo dados da B3. Mas é preciso tomar cuidado para não cair em golpes. Um deles - exposto na semana passada - envolve perdas de até R$ 30 milhões e pelo menos 300 brasileiros que investiram em um fundo de day trade. O day trader responsável pelo fundo, que também vendia cursos de investimentos, prometia 2% de ganhos ao mês - incompatíveis com o mercado. Ele desapareceu, levando o dinheiro, e apagou as redes sociais. Por isso, nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin explica quais são os direitos de investidores, como evitar cair em golpes e o que fazer caso isso aconteça. Acompanhe!
Olho Vivo - 10-11-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados