Obras no apartamento: o que você precisa de saber sobre as regras

Você está pensando em fazer algum tipo de reforma no condomínio onde mora nessa época, agora , de final e início de um novo ano? Pois é necessário que você fique atento à legislação que envolve o assunto. O comentarista Luiz Gustavo Tardin explica que antes que qualquer intervenção começar, deve haver a busca de informações sobre a parte estrutural do prédio e como a obra será realizada. "É necessário obter alvará e o condomínio aviso, já que existem regras para o horário que a obra pode acontecer e também como vai ser o acesso dos funcionários ao apartamento, como a autorização na portaria", avalia. É muito importante também conversar com os vizinhos da unidade que haverá a obra. Ouça o quadro!