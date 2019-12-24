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de olho no condomínio

Obras no apartamento: o que você precisa de saber sobre as regras

É necessário que você fique atento à legislação sobre obras nos condomínios

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 11:55

Publicado em 

24 dez 2019 às 11:55
Vista de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Você está pensando em fazer algum tipo de reforma no condomínio onde mora nessa época, agora , de final e início de um novo ano? Pois é necessário que você fique atento à legislação que envolve o assunto. O comentarista Luiz Gustavo Tardin explica que antes que qualquer intervenção começar, deve haver a busca de informações sobre a parte estrutural do prédio e como a obra será realizada. "É necessário obter alvará e o condomínio aviso, já que existem regras para o horário que a obra pode acontecer e também como vai ser o acesso dos funcionários ao apartamento, como a autorização na portaria", avalia. É muito importante também conversar com os vizinhos da unidade que haverá a obra. Ouça o quadro!
Olho Vivo - Gustavo Tardin - 9.07s - 24-12-19

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