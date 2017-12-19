Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Obras e reformas no condomínio: as regras que precisam ser seguidas

Qualquer alteração nas edificações deve ser comunicada ao síndico

Publicado em 19 de Dezembro de 2017 às 11:18

Publicado em 

19 dez 2017 às 11:18
Para cuidar da segurança e da durabilidade das edificações brasileiras, a ABNT publicou em 2014 e revisou em 2015 uma norma, a 16.280, que determina que qualquer alteração feita nas edificações – inclusive as executadas dentro das unidades - deve ser comunicada ao síndico.
Ou seja, para executar uma reforma dentro da unidade condominial, o proprietário/morador deve apresentar para o síndico um plano de reforma e uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), assinados, respectivamente, por um engenheiro ou arquiteto que deverá acompanhar a obra - antes do início da mesma.
Assim, fica a cargo do síndico receber e guardar esses documentos e se certificar que o que foi acordado previamente é o que está sendo executado dentro da unidade.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 19-12-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados