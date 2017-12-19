Obras e reformas no condomínio: as regras que precisam ser seguidas

Para cuidar da segurança e da durabilidade das edificações brasileiras, a ABNT publicou em 2014 e revisou em 2015 uma norma, a 16.280, que determina que qualquer alteração feita nas edificações – inclusive as executadas dentro das unidades - deve ser comunicada ao síndico.

Ou seja, para executar uma reforma dentro da unidade condominial, o proprietário/morador deve apresentar para o síndico um plano de reforma e uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), assinados, respectivamente, por um engenheiro ou arquiteto que deverá acompanhar a obra - antes do início da mesma.

Assim, fica a cargo do síndico receber e guardar esses documentos e se certificar que o que foi acordado previamente é o que está sendo executado dentro da unidade.