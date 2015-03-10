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O que fazer quando o plano descredencia seu médico

O comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o que o consumidor deve fazer quando o plano de saúde no qual é conveniado descredencia um prestador de serviço, como médico, laboratório, clínica e hospital.

Publicado em 10 de Março de 2015 às 16:09

Publicado em 

10 mar 2015 às 16:09
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (10), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o que o consumidor deve fazer quando o plano de saúde no qual é conveniado descredencia um prestador de serviço, como médico, laboratório, clínica e hospital.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 10-03-15
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (10), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o que o consumidor deve fazer quando o plano de saúde no qual é conveniado descredencia um prestador de serviço, como médico, laboratório, clínica e hospital.

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