O que fazer quando o plano descredencia seu médico

No quadro Olho Vivo desta terça-feira (10), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o que o consumidor deve fazer quando o plano de saúde no qual é conveniado descredencia um prestador de serviço, como médico, laboratório, clínica e hospital.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 10-03-15
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (10), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o que o consumidor deve fazer quando o plano de saúde no qual é conveniado descredencia um prestador de serviço, como médico, laboratório, clínica e hospital.