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OLHO VIVO

O que devo fazer quando a empresa encerra suas atividades?

A explicação é do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 12:28

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23 out 2018 às 12:28
O encerramento das atividades de uma empresa no país pode deixar consumidores dos produtos que eram comercializados com dúvidas sobre a reposição de peças, por exemplo. Neste quadro "Olho Vivo", o comentarista Gustavo Tardin, alerta sobre o que o Código de Defesa do Consumidor prevê nesses casos. Esse tipo de situação voltou a ser tema de debate após o anúncio do encerramento das atividades no Brasil da Nikon. A Nikon é uma das maiores fabricantes de câmeras e lentes do mundo.
Desde então, consumidores estão preocupados com a assistência técnica e garantia de produtos comprados no país. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 23-10-18

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