O que devo fazer quando a empresa encerra suas atividades?

O encerramento das atividades de uma empresa no país pode deixar consumidores dos produtos que eram comercializados com dúvidas sobre a reposição de peças, por exemplo. Neste quadro "Olho Vivo", o comentarista Gustavo Tardin, alerta sobre o que o Código de Defesa do Consumidor prevê nesses casos. Esse tipo de situação voltou a ser tema de debate após o anúncio do encerramento das atividades no Brasil da Nikon. A Nikon é uma das maiores fabricantes de câmeras e lentes do mundo.