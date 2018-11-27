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Novas regras discutidas no Congresso endurecem o distrato imobiliário

Confira as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 12:11

Publicado em 

27 nov 2018 às 12:11
Na última semana o Senado modificou o projeto que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado “distrato”. O projeto voltou para análise da Câmara. Antiga demanda da indústria de construção, o texto prevê que metade do valor pago pelo comprador seja retido pela construtora em caso de desistência, se o imóvel usar o regime de patrimônio de afetação, no qual é criada uma empresa para tocar o projeto com patrimônio separado da construtora.
Em outros casos, a penalidade será de 25 por cento. Além disso, o comprador que desistir do negócio poderá reaver o valor pago somente após 180 dias do distrato ou, se houver patrimônio de afetação, após 30 dias da obtenção do Habite-se da construção. Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin analisa os detalhes do tema.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 27-11-18

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