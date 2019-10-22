Nordeste: se desistir de viagem, conheça a política de reembolso

O vazamento de óleo que já atingiu 200 localidades no litoral do Nordeste preocupa também o setor do turismo, que teme ser prejudicado, principalmente com a aproximação do verão. Muitas pessoas podem acabar desistindo de viajar para a região e surge a dúvida: quem comprou passagens, hospedagem ou pacotes de viagem para os locais atingidos pelo óleo tem direito de remarcar a data, cancelar e pedir reembolso? Quem esclarece é o comentarista Gustavo Tardin, no Olho Vivo desta terça-feira (22).