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Nordeste: se desistir de viagem, conheça a política de reembolso

Confira as explicações do especialista em direito do consumidor, Gustavo Tardin

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 11:19

Publicado em 

22 out 2019 às 11:19
Tonel de petróleo encontrado nas areias da Barra dos Coqueiros, em Sergipe Crédito: Adema | Reprodução
O vazamento de óleo que já atingiu 200 localidades no litoral do Nordeste preocupa também o setor do turismo, que teme ser prejudicado, principalmente com a aproximação do verão. Muitas pessoas podem acabar desistindo de viajar para a região e surge a dúvida: quem comprou passagens, hospedagem ou pacotes de viagem para os locais atingidos pelo óleo tem direito de remarcar a data, cancelar e pedir reembolso? Quem esclarece é o comentarista Gustavo Tardin, no Olho Vivo desta terça-feira (22).
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 22-10-19

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