No Olho Vivo de hoje é esclarecida a dúvida de um ouvinte

No Olho Vivo de hoje, Gustavo Tardin responde à dúvida de um ouvinte quanto a um serviço comprado com parcelamento por cheque. Confira.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin
Publicado em 17 de Fevereiro de 2015 às 12:13
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