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OLHO VIVO

Na lei e na prática! Conheça casos de crimes contra o consumidor

São casos já julgados pela justiça no Espírito Santo

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 11:11

Publicado em 

16 abr 2019 às 11:11
Na última edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin iniciou a explicação em torno de posturas de empresas e instituições que podem configurar crime contra o consumidor. Após a participação dos ouvintes, desta vez você acompanha exemplos práticos de crimes julgados. Quem também participa da conversa é Anderson Burke, advogado, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, professor universitário. Entre os destaques já há casos julgados sobre crimes contra o consumidor, no Espírito Santo, que já receberam condenação.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 16-04-19

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