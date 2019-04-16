Na lei e na prática! Conheça casos de crimes contra o consumidor

Na última edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin iniciou a explicação em torno de posturas de empresas e instituições que podem configurar crime contra o consumidor. Após a participação dos ouvintes, desta vez você acompanha exemplos práticos de crimes julgados. Quem também participa da conversa é Anderson Burke, advogado, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, professor universitário. Entre os destaques já há casos julgados sobre crimes contra o consumidor, no Espírito Santo, que já receberam condenação.