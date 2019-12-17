Na corrida pelas compras de Natal? Fique de olho nos seus direitos

Na semana que vem já estaremos no Natal e você já está naquele corre-corre em busca da compra de um presente pro filho, um amigo ou conhecido? Correria à parte, é claro, que nessa época do ano o cuidado deve ser redobrado durante as compras - tanto físicas quanto virtuais. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o comentarista Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. Ficar atento aos preços exibidos nas lojas, forma de pagamento, informação das embalagens e contratos são alguns dos itens a que o comentarista dá o alerta. Confira!