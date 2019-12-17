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Na corrida pelas compras de Natal? Fique de olho nos seus direitos

As dicas são do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 12:21

Publicado em 

17 dez 2019 às 12:21
 
Na semana que vem já estaremos no Natal e você já está naquele corre-corre em busca da compra de um presente pro filho, um amigo ou conhecido? Correria à parte, é claro, que nessa época do ano o cuidado deve ser redobrado durante as compras - tanto físicas quanto virtuais. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o comentarista Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. Ficar atento aos preços exibidos nas lojas, forma de pagamento, informação das embalagens e contratos são alguns dos itens a que o comentarista dá o alerta. Confira!
Olho Vivo - 17-12-19

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