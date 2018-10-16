Moradores de cobertura questionam na justiça taxa de condomínio

Ao longo das últimas edições do Olho Vivo, com o comentarista Luiz Gustavo Tardin, explicamos sobre a realidade que envolve o pagamento do condomínio e, em caso de atrasos, as suas implicações. Desta vez, vamos falar sobre outro assunto que gera controvérsias nessa relação: é a cobrança desigual das taxas nas unidades dos condomínios. A dúvida do ouvinte tem a ver com o fato do morador de cobertura ter direito ou não a pagar o mesmo valor de condomínio de quem mora em um apartamento tipo. Ouça as explicações do comentarista.