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Moradores de cobertura questionam na justiça taxa de condomínio

Ouça as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 12:20

Publicado em 

16 out 2018 às 12:20
Taxas de condomínio: tire suas dúvidas
 
Ao longo das últimas edições do Olho Vivo, com o comentarista Luiz Gustavo Tardin, explicamos sobre a realidade que envolve o pagamento do condomínio e, em caso de atrasos, as suas implicações. Desta vez, vamos falar sobre outro assunto que gera controvérsias nessa relação: é a cobrança desigual das taxas nas unidades dos condomínios. A dúvida do ouvinte tem a ver com o fato do morador de cobertura ter direito ou não a pagar o mesmo valor de condomínio de quem mora em um apartamento tipo. Ouça as explicações do comentarista.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 16-10-18

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