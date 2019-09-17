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Mau atendimento por empresas pode dar direito a indenização

Ouça o quadro Olho Vivo desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 10:56

Publicado em 

17 set 2019 às 10:56
Você já foi mal atendido por uma pessoa jurídica ou empresa durante a prestação ou compra de um serviço? Não é segredo que muitos brasileiros já passaram por situações desse tipo, mas poucos sabem que a atitude pode até mesmo gerar uma indenização na Justiça para quem sentiu-se lesado. É o que esclarece Luiz Gustavo Tardin, no Olho Vivo desta terça-feira (17). A priori, o consumidor lesado deve tentar resolver o problema direto com a empresa, de forma pacífica, mas caso isso não aconteça, é preciso procurar o Procon ou até mesmo varas especiais do Judiciário. Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 17-09-19

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