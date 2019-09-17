Mau atendimento por empresas pode dar direito a indenização

Você já foi mal atendido por uma pessoa jurídica ou empresa durante a prestação ou compra de um serviço? Não é segredo que muitos brasileiros já passaram por situações desse tipo, mas poucos sabem que a atitude pode até mesmo gerar uma indenização na Justiça para quem sentiu-se lesado. É o que esclarece Luiz Gustavo Tardin, no Olho Vivo desta terça-feira (17). A priori, o consumidor lesado deve tentar resolver o problema direto com a empresa, de forma pacífica, mas caso isso não aconteça, é preciso procurar o Procon ou até mesmo varas especiais do Judiciário. Acompanhe!