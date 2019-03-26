Ligações de cobranças para o trabalho podem configurar dano moral

Você já recebeu aquelas ligações de cobranças direto para um telefone do seu trabalho? Os relatos de ligações abusivas de cobranças, seja para o telefone pessoal ou para o telefone comercial, são recorrentes entre os brasileiros. No quadro Olho Vivo desta terça-feira (26), Luiz Gustavo Tardin explicar que excessos podem configurar dano moral.

Fato recente que motivou a discussão do assunto foi de uma loja condenada a pagar R$ 2 mil de indenização por danos morais a um cliente por fazer ligações de cobrança para seu local de trabalho. Segundo a juíza Magali Wickert de Oliveira, da 1ª Vara Judicial do Foro de Rio Pardo (RS), houve excesso por parte da loja, configurando o dano moral.

No caso, o homem fez uma compra de R$ 593, e dividiu o valor em dez vezes mensais. Na ação, afirmou que após o atraso de 14 dias no pagamento de uma parcela, a loja começou a fazer a cobrança, inclusive com ligações para seu local de trabalho. Segundo o cliente, as ligações eram feitas de forma insistente, inconveniente e abusiva, expondo sua vida íntima e privacidade. Segundo ele, as ligações eram feitas de 30 em 30 minutos, inclusive em domingos.