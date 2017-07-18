Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Olho Vivo

Leis estaduais complementam relações de consumo

Luiz Gustavo Tardin explica e analisa as principais

Publicado em 18 de Julho de 2017 às 13:16

Publicado em 

18 jul 2017 às 13:16
Movimento no comércio: Crédito: Nara Paraná | Arquivo
Prestadores de serviço e donos de estabelecimentos comerciais precisam estar atentos. Recentemente foram sancionadas leis, no âmbito estadual, que tratam das relações de consumo entre consumidores e empresas – estabelecimentos diversos. Luiz Gustavo Tardin explica algumas dessas leis que complementam o Código de Defesa do Consumidor.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 18-07-17
ALGUMAS LEIS
- Lei 10.686: proíbe a exigência de caução de qualquer natureza para internação de animais em hospitais, ou clínicas veterinárias da rede privada no Estado, nas hipóteses de urgência e emergência.
- Lei 10.688: obriga os estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor a divulgarem a informação de que a lista das empresas credenciadas para prestação de assistência técnica autorizada, dos produtos disponíveis para venda, está à disposição do consumidor.
- Lei 10.689: proíbe os estabelecimentos e as organizações do Espírito Santo de determinarem qualquer tipo de restrição quanto aos dias e horários para a realização de troca de mercadorias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória
Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados