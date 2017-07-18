Leis estaduais complementam relações de consumo

Prestadores de serviço e donos de estabelecimentos comerciais precisam estar atentos. Recentemente foram sancionadas leis, no âmbito estadual, que tratam das relações de consumo entre consumidores e empresas – estabelecimentos diversos. Luiz Gustavo Tardin explica algumas dessas leis que complementam o Código de Defesa do Consumidor.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 18-07-17
ALGUMAS LEIS
- Lei 10.686: proíbe a exigência de caução de qualquer natureza para internação de animais em hospitais, ou clínicas veterinárias da rede privada no Estado, nas hipóteses de urgência e emergência.
- Lei 10.688: obriga os estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor a divulgarem a informação de que a lista das empresas credenciadas para prestação de assistência técnica autorizada, dos produtos disponíveis para venda, está à disposição do consumidor.
- Lei 10.689: proíbe os estabelecimentos e as organizações do Espírito Santo de determinarem qualquer tipo de restrição quanto aos dias e horários para a realização de troca de mercadorias.