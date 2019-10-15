Justiça entende que condomínios não podem proibir locação via Airbnb

Na última semana a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou o julgamento que vai definir se um condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais como o Airbnb. Na sustentação do caso o ministro Luís Felipe Salomão, relator, votou no sentido de que a locação de imóveis ou quartos por meio de aplicativos como o Airnnb não pode ser proibida por condomínios, desde que não se trate de atividade comercial. O ministro entendeu que o caso se aplica mais a um modelo de locação do que de hospedagem. Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin.