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Justiça entende que condomínios não podem proibir locação via Airbnb

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 11:21

Publicado em 

15 out 2019 às 11:21
Na última semana a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou o julgamento que vai definir se um condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais como o Airbnb. Na sustentação do caso o ministro Luís Felipe Salomão, relator, votou no sentido de que a locação de imóveis ou quartos por meio de aplicativos como o Airnnb não pode ser proibida por condomínios, desde que não se trate de atividade comercial. O ministro entendeu que o caso se aplica mais a um modelo de locação do que de hospedagem. Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 15-10-19

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