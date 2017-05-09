Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Olho Vivo

Justiça do Trabalho proíbe penhora em bem de família

No quadro de hoje, Luis Gustavo Tardin fala sobre esse caso do Tribunal Superior do Trabalho e explica o que é o bem de família e o que ele trás de proteção, perante as execuções civis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias

Publicado em 09 de Maio de 2017 às 11:02

Publicado em 

09 mai 2017 às 11:02
Na semana passada o Tribunal Superior do Trabalho (TST) deu uma decisão em que considerou um imóvel residencial de um executado no valor de 12 milhões de reais como sendo bem de família. Porém, os bens de família não podem ser penhorados, inclusive para execução trabalhista. No quadro de hoje, Luis Gustavo Tardin fala sobre esse caso do TST e explica o que é o bem de família e o que ele trás de proteção, perante as execuções civis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias:
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 09-05-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados