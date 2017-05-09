Justiça do Trabalho proíbe penhora em bem de família

Na semana passada o Tribunal Superior do Trabalho (TST) deu uma decisão em que considerou um imóvel residencial de um executado no valor de 12 milhões de reais como sendo bem de família. Porém, os bens de família não podem ser penhorados, inclusive para execução trabalhista. No quadro de hoje, Luis Gustavo Tardin fala sobre esse caso do TST e explica o que é o bem de família e o que ele trás de proteção, perante as execuções civis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias: