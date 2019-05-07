Justiça autoriza penhorar parte de salário para quitar aluguel

Em uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), um devedor teve 15% da sua remuneração bruta penhorada para quitar dívidas envolvendo a locação de imóvel residencial. Com a decisão, o colegiado entendeu que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor. Segundo o ministro Raul Araújo, relator do recurso julgado, a preservação da impenhorabilidade em tal situação “traria grave abalo para as relações sociais”. Isso porque criaria dificuldade extra para os assalariados que precisassem alugar imóveis para morar. Ele também lembrou que o novo Código Civil substituiu “absolutamente impenhoráveis” pela palavra “impenhoráveis”. Entenda mais sobre o assunto com a participação do comentarista Luiz Gustavo Tardin.