Justiça: aposentados e empregados devem ter mesma cobertura de saúde

Uma decisão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) estabeleceu que os aposentados que permanecem com o plano de saúde da empresa possuem os mesmos direitos e devem ter a mesma cobertura que os empregados em atividade. O parecer resulta de um processo contra uma fundação da área de saúde. Isso porque após rescindir seu contrato de trabalho, uma mulher foi surpreendida com os valores triplicados cobrados pelo plano.