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Justiça: aposentados e empregados devem ter mesma cobertura de saúde

Ouça os detalhes com o comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 11:12

Publicado em 

21 mai 2019 às 11:12
Uma decisão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) estabeleceu que os aposentados que permanecem com o plano de saúde da empresa possuem os mesmos direitos e devem ter a mesma cobertura que os empregados em atividade. O parecer resulta de um processo contra uma fundação da área de saúde. Isso porque após rescindir seu contrato de trabalho, uma mulher foi surpreendida com os valores triplicados cobrados pelo plano.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 21-05-19
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (21), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica que o TRT-2 decidiu que a ré do processo é obrigada a manter a cobertura que a reclamante e seus dependentes (marido e filhos) tinham enquanto ela estava empregada, com valores para o grupo familiar equivalentes aos pagos pelos funcionários em atividade.

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