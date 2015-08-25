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Já teve bagagem extraviada? Saiba que é possível indenização

Publicado em 25 de Agosto de 2015 às 13:49

Publicado em 

25 ago 2015 às 13:49
Já teve bagagem extraviada? Saiba que é possível indenização. No quadro Olho Vivo desta terça-feira (25), o comentarista Luiz Gustavo Tardin detalha decisão recente da justiça capixaba que decidiu pela indenização á um casal da Serra que teve a bagagem extraviada durante uma viagem de lua de mel pela Europa.
O casal alegou que ao chegar ao primeiro destino programado na viagem foi surpreendido com extravio de suas bagagens, ficando sem seus pertences, além de objetos de uso essencial no dia a dia, sendo obrigado a comprar, de última hora, itens de consumo pessoal. Depois de tentar resolver o incidente durante os dias de viagem, o casal teve que fazer a retirada das malas no depósito de uma das empresas de transporte aéreo.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 25-08-15

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