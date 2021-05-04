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OLHO VIVO

Internet 'cai' toda hora ou está muito lenta? Saiba seus direitos

Ouça as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:32

Publicado em 

04 mai 2021 às 10:32
Nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz importantes orientações para aquelas pessoas que têm enfrentado uma verdadeira dor de cabeça com a qualidade da conexão da sua internet, sobretudo, em tempos de pandemia da covid-19. Com a utilização da internet em casa, seja para home office ou estudos, muitas pessoas têm reclamado da sua velocidade. Sua internet é daquelas que "cai" toda hora? Sabe como e a quem deve deve reclamar? Tardin traz as orientações completas a respeito do assunto. Confira!
Olho Vivo - 04-05-21.mp3
Dados coletados por A Gazeta apontam que, desde o início deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que é o órgão regulador das empresas que atuam na área, recebeu 1.114 denúncias de moradores do Espírito Santo sobre o serviço de internet. Só no mês de março, por exemplo, quando os capixabas enfrentaram uma nova quarentena contra o coronavírus, foram 411 queixas de problemas com internet fixa, maior número em nove meses. Já nos Procons Estadual e da Grande Vitória foram registradas 623 reclamações desde janeiro. Além de cobranças indevidas, a qualidade da internet foi um dos principais motivos de reclamação. No Procon Estadual, por exemplo, foram 89 queixas entre janeiro e abril.
 

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