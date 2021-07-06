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IGP-M dispara em maio: índice é obrigatório na correção de contratos imobiliários?

Ouça a análise do advogado Luiz Gustavo Tardin, especialista em Direito do Consumidor

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 12:10

Publicado em 

06 jul 2021 às 12:10
Imóveis:
Imóveis: "inflação do aluguel" disparou em maio Crédito: Pexels
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acelerou a alta para 4,10% em maio deste ano, ante avanço de 1,51% em abril, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O IGP-M é conhecido como "inflação do aluguel" e serve de parâmetro para o reajuste da maioria dos contratos dos contratos imobiliários. Com esse avanço afetando muitos contratos, será que existe a possibilidade de modificação do índice na regulação da correção dos contratos imobiliários? É sempre obrigatória a correção com base no IGP-M? Assunto desta edição do Olho Vivo, com Luiz Gustavo Tardin. Ouça:
Olho Vivo - 06/07/2021

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