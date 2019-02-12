"Golpe do motoboy": saiba como funciona e como se proteger

O comentarista Luiz Gustavo Tardin alerta no quadro Olho Vivo desta terça-feira (12) para um golpe que se tornou popular no estado de São Paulo para que capixabas já fiquem atentos. Trata-se do chamado "golpe do motoboy", quando um cliente de cartão de crédito recebe uma ligação de seu banco sobre uma suposta compra realizada com o seu cartão. Não reconhecendo o pagamento, o consumidor é orientado a entregar o cartão de crédito a um motoboy para averiguação. Horas depois, o consumidor descobre que a compra nunca aconteceu, que também não havia entrado em contato com o banco, mas que o prejuízo já estava consolidado. Já há decisões judiciais sobre o assunto. Acompanhe.