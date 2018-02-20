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Garantia de veículo: o que diz a legislação?

Acompanhe o quadro Olho Vivo desta terça-feira

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 12:04

Publicado em 

20 fev 2018 às 12:04
Quando o assunto é garantia de veículos, você, consumidor, sabe de fato o que a legislação prevê? Quando se compra um carro novo, nem sempre nos atentamos para já sair da concessionária com todas as informações na ponta da linha, mas atenção: conhecer o que prevê o manual de garantia e uso do veículo, assim como respeitar a cronologia das revisões são condições fundamentais para a relação entre consumidor e concessionária.
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (20), o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre o que prevê, do ponto de vista jurídico, a garantia contratual. Também participarem deste quadro dois especialistas no assunto: Patricia Assef, diretora de uma concessionária de veículos em Vitória e Danilo Rezende, que também atua no setor. 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 20-02-18

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