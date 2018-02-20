Garantia de veículo: o que diz a legislação?

Quando o assunto é garantia de veículos, você, consumidor, sabe de fato o que a legislação prevê? Quando se compra um carro novo, nem sempre nos atentamos para já sair da concessionária com todas as informações na ponta da linha, mas atenção: conhecer o que prevê o manual de garantia e uso do veículo, assim como respeitar a cronologia das revisões são condições fundamentais para a relação entre consumidor e concessionária.