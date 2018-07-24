Fraudes: atenção à documentação ao comprar carro seminovo

Com o orçamento comprometido e diante das opções que são oferecidas no mercado, a busca por carros seminovos torna-se uma oportunidade para muitos daqueles que desejam ter o carro próprio. Mas é bom ficar atento: para fazer um bom negócio é preciso tomar cuidados antes de fechar uma compra. O comentarista Luiz Gustavo Tardin, no Olho Vivo, explica que o comprador deve estar atendo à documentação - se ela está no nome do revendedor e não de um terceiro -, e se não há multas pendentes, por exemplo. Ouça as explicações: