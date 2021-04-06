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OLHO VIVO

Fique atento: banco pode cobrar taxa por uma conta que você não usa?

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:03

Publicado em 

06 abr 2021 às 10:03
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin repercute a notícia de que um correntista de uma instituição bancária será indenizado em R$ 10 mil por ter visto seu nome inscrito no rol de inadimplentes indevidamente, em razão de ter parado de movimentar sua conta salário, mas o banco ter continuado a cobrar tarifas. Neste caso, a 7ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) condenou o Banco do Brasil a indenizar o correntista inscrito no cadastro de inadimplentes mesmo sem usar sua conta. Na decisão foi entendido que o banco, ao perceber que a conta estava sem movimentação por tempo superior a seis meses, não poderia seguir com a cobrança da tarifa de pacote de serviços. Confira a análise do comentarista!
Olho Vivo - 06-04-21.mp3

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