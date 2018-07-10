Férias de julho: fique atento aos golpes desta época do ano

Reclamações contra agências e operadoras de turismo e problemas durante o aluguel de temporada. Época de férias escolares, durante o mês de julho, é um dos momentos mais concorridos - e aguardados - em viagens. Com as crianças em recesso escolar, é claro, muitos pais aproveitam os dias de folgas para programar uma pequena viagem. Mas é necessário ter atenção na hora de aproveitar a sua viagem. Você sabe quais são os cuidados na hora de fechar uma viagem por meio de pacotes de empresas ou de contratar um aluguel de temporada? Acompanhe as dicas do comentarista Luiz Gustavo Tardin sobre o assunto nesta edição do Olho Vivo!