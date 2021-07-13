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Falta de pagamento motiva a maioria das ações envolvendo contratos de aluguel

Ouça a análise de nosso comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:43

Publicado em 

13 jul 2021 às 10:43
Falta de pagamento do aluguel acumula maior número de processos ligados a imóveis
Falta de pagamento do aluguel é o motivo da maior parte dos processos ligados a imóveis Crédito: Pexels
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin aponta que a falta de pagamento vem motivando a maioria das ações de locação de imóveis. Só para se ter uma ideia das 1.181 ações judiciais relacionadas ao mercado de locação protocoladas na cidade de São Paulo em maio, por exemplo, 87,4% (1.032 processos) foram por falta de pagamento do aluguel, de acordo com dados divulgados nesta semana pelo Secovi-SP, maior sindicato do mercado imobiliário da América Latina. O número é 6,3% superior aos 1.111 processos registrados em abril.
As ações ordinárias, que são relativas à retomada de imóvel para uso próprio, de seu ascendente ou descendente, reforma ou denúncia vazia, contabilizaram 74 processos (6,3%). As ações para renovação compulsória de contratos comerciais com prazo de cinco anos somaram 63 protocolos (5,3%). Já as ações consignatórias, movidas quando há discordância de valores de aluguéis ou encargos, com opção do inquilino pelo depósito em juízo, totalizaram 12 processos (1%). Confira as explicações completas!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 13-07-21

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