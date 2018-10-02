Falta de pagamento do condomínio pode gerar ação judicial?

Quando se fala da vida em condomínio, o tema da inadimplência é motivo de preocupação entre a maior parte dos moradores. Afinal, trata-se de um tema delicado, recorrente e que gera dor de cabeça aos envolvidos. Mas é bom que se fique atento: o atraso das taxas condominiais pode acarretar ação judicial.
Por outro lado, a possibilidade de um acordo entre os interessados e administradoras também pode pôr fim ao problema. Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz as orientações nesse tipo de situação. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 02-10-18