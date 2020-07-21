Está com problemas nas compras pela internet? Conheça seus direitos

Nesta edição do quadro "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque que o comércio eletrônico ganhou muito mais força durante esse período de pandemia do novo coronavírus. De um lado, os varejistas aumentaram sua presença no comércio eletrônico para não ficarem refém das compras presenciais. De outro, os consumidores que não vão às ruas, apostam nas compras virtuais pela segurança e comodidade. Mas e quando as entregas não chegam? E quando aquele produto adquirido durante a compra não era o desejado? E tem mais: e quando você desiste da compra?