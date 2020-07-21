Está com problemas nas compras pela internet? Conheça seus direitos

Nesta edição do quadro "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque que o comércio eletrônico ganhou muito mais força durante esse período de pandemia do novo coronavírus. De um lado, os varejistas aumentaram sua presença no comércio eletrônico para não ficarem refém das compras presenciais. De outro, os consumidores que não vão às ruas, apostam nas compras virtuais pela segurança e comodidade. Mas e quando as entregas não chegam? E quando aquele produto adquirido durante a compra não era o desejado? E tem mais: e quando você desiste da compra?
Entre os pontos explicados pelo comentarista estão questões como a devolução por defeito/inadequação e o direito de arrependimento nas compras feitas fora do estabelecimento comercial. Os clássicos problemas de preços abusivos e propaganda enganosa também têm ganhado forçado durante essa crise. Acompanhe as explicações completas!
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 21-07-20