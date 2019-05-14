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Está com nome "sujo"? Saiba quanto tempo você pode ficar negativado

Quem explica a legislação de Direito do Consumidor é o comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 10:55

Publicado em 

14 mai 2019 às 10:55
A inclusão do devedor nos órgãos de restrição ao crédito acarreta em restrições no mercado e, de quebra, leva aquele desconforto por estar com o nome “sujo”, como é dito popularmente. Mas você sabia que existe um tempo no qual o seu nome pode ficar no SPC, Serasa e SCPC, por exemplo? Este é o tema do Olho Vivo desta terça-feira (14).
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o prazo máximo para cobrança de dívidas na justiça ou inserção do nome do devedor em cadastro de órgãos de restrição ao crédito é de cinco anos, a contar da data em que a dívida venceu e deveria ter sido paga. Entretanto, o comentarista Luiz Gustavo Tardin alerta: algumas dívidas podem prescrever com até menos de cinco anos, como é o caso da reparação de danos - que ocorre em até três anos. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 14-05-19

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