Escolas e faculdades podem protestar inadimplentes?

Escolas e faculdades também estão sujeitas à inadimplência, mas será que essas instituições podem acionar as pessoas que estão inadimplentes em cartório, para cobrar valores em aberto? Este é o tema em discussão nesta edição do Olho Vivo, com o comentarista Luiz Gustavo Tardin. Tardin explica quando o protesto é a opção para cobrar a dívida e, do ponto de vista prático, qual é a consequência do protesto.