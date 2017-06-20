Entenda os protesto de títulos e outros meios de cobrança

Durante o quadro Olho Vivo da última semana, um ouvinte nos trouxe a seguinte dúvida: “Sou fornecedor. Quando meu cliente não paga há mais de quatro meses e esse (o cliente) já foi protestado, o que devo fazer?”. Feito o questionamento, o comentarista Gustavo Tardin explica para que serve o chamado protesto do título e quais são as consequências para a pessoa (física ou jurídica) protestada. Além disso, o comentarista também explica sobre outros meios de cobrança lícitos que os credores podem fazer em face dos devedores.