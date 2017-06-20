Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Olho vivo

Entenda os protesto de títulos e outros meios de cobrança

Tema foi levantado com dúvida encaminhada para Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 20 de Junho de 2017 às 13:02

Publicado em 

20 jun 2017 às 13:02
Luiz Gustavo Tardin | Olho Vivo Crédito: Bernardo Coutinho | A Gazeta
Durante o quadro Olho Vivo da última semana, um ouvinte nos trouxe a seguinte dúvida: “Sou fornecedor. Quando meu cliente não paga há mais de quatro meses e esse (o cliente) já foi protestado, o que devo fazer?”. Feito o questionamento, o comentarista Gustavo Tardin explica para que serve o chamado protesto do título e quais são as consequências para a pessoa (física ou jurídica) protestada. Além disso, o comentarista também explica sobre outros meios de cobrança lícitos que os credores podem fazer em face dos devedores.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 20-06-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados