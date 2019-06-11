Entenda em quais casos é possível a expulsão judicial de condômino

Os chamados “vizinhos antissociais” estão presentes na maioria dos condomínios espalhados pelo país. São aqueles que não respondem ao cumprimento alheio e, até, os que partem para atos mais graves, como barulho excessivo, xingamento contra vizinhos e, até, ameaças.

O “comportamento antissocial” de um casal de moradores levou um condomínio paulistano ao Judiciário. Isso porque um edifício de alto padrão, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, obteve decisão judicial para a expulsão de um casal de médicos – em um caso que se arrastou por seis anos. A Justiça entendeu que, se não houvesse uma expulsão, a situação poderia terminar em tragédia. Segundo relatos de moradores, o casal chegou a agredir fisicamente alguns vizinhos – e o convívio atribulado rendeu boletins de ocorrência e visitas ao Instituto Médico-Legal (IML).