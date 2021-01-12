Entenda: decisão condena empresa que ligou 271 vezes para capixaba

Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin repercute a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que determinou que uma empresa de TV por assinatura e internet indenize em R$ 5 mil um morador do município de Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, após ele ter recebido 271 ligações de cobrança em um mesmo dia. A cobrança é referente a uma conta contratada no estado do Amapá. À Justiça, o capixaba disse que não solicitou o serviço, principalmente por ser de um "estado tão distante". E você, recebe muitas ligações indesejadas de telemarketing? Acompanhe a análise do comentarista!