Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONSUMIDOR

Entenda: decisão condena empresa que ligou 271 vezes para capixaba

Confira a análise de Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:54

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:54
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin repercute a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que determinou que uma empresa de TV por assinatura e internet indenize em R$ 5 mil um morador do município de Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, após ele ter recebido 271 ligações de cobrança em um mesmo dia. A cobrança é referente a uma conta contratada no estado do Amapá. À Justiça, o capixaba disse que não solicitou o serviço, principalmente por ser de um "estado tão distante". E você, recebe muitas ligações indesejadas de telemarketing? Acompanhe a análise do comentarista!
Olho Vivo - 12-01-21.mp3
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados